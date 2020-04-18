تبيليسي، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج) وقالت وزارة الصحة الارمينية إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 1248 شخص بواقع 47 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة. افادت وكالة اذرتاج ان رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان كتب عن هذا في صفحته على الفيسبوك ان 20 شخصا توفوا في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وتنتهي مدة الحالة الطارئة في ارمينيا في 14 ابريل.

AZERTAG.AZ : ازدياد عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا

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