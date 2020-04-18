الخارجية الروسية: الاعمال الرامية الى تسوية نزاع قراباغ الجبلي تستمر

موسكو، 18 أبريل ، أذرتاج

قالت ماريا زاخاروفا إن الاعمال الرامية الى تسوية نزاع قراباغ الجبلي تستمر رغم عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت أذرتاج عن زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها في مؤتمر صحفي في موسكو ردا على سؤال عن موضوع مكالمتين هاتفيتين أخيرتين بين وزيري الخارجية الروسي والاذربيجاني إن "الاعمال الرامية الى تسوية نزاع قراباغ الجبلي تستمر حقا رغم عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وذكر في السؤال مكالمات هاتفية بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والاذربيجاني ائلمار محمدياروف وقد جرت في 8 ابريل قبل ذلك مكالمة هاتفية بين لافروف وزميله الارميني مناتساكانيان وتناولا كذلك المسائل الخاصة بتسوية النزاع. والمندوبون المشاركون في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية وكذلك المبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا السفير كاسبشيك في اتصال نظامي بالطرفين. وترتكز سلسلة المشاورات المستمرة على موضوع عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتأثيرها على وتيرة المباحثات وكذلك بعض المسائل الخاصة بنزاع قراباغ الجبلي. ونوقشت الاوضاع عند الحدود وخط الجبهة. ومن الممكن الحصول على معلومات حول الفعاليات المشتركة للمندوبين المشاركين في بيانهم المشترك الصادر في 19 مارس والبيان منشور على موقع منظمة الامن والتعاون في اوروبا."