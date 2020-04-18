تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة إصابة في أوكرانيا بسبب كورونا

كييف، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوكرانيا الى 5106 مصاب بواقع اصابة 444 شخص آخر خلال مدة اليوم الأخير واكثر المناطق المصابة في البلد هي كييف.

قالت وزارة الصحة الاوكرانية إنه توفي 8 مصابين منهم ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 133 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

واشارت الى أن 275 مصاب تعافوا تماما وترخصوا.

يذكر أن 60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة.

اعلن البلد نظام الحجر الصحي الخاص الى 24 ابريل واوقف جميع الرحلات الجوية.