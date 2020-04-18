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    ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان

    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥‎١]

    طشقند، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وقالت وزارة الصحة الاوزبكية إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 1450 شخص بواقع 70 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة مفيدة أن حالات الاصابة الجديدة ازدادت من بين المحتجزين للحجر الصحي والعزلة الذاتية.

    وقال في البيان إن 156 مصاب تعافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان فقد 4 مصابين حياتهم.

    AZERTAG.AZ :ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان
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