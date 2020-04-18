انتخاب رستم امام علي رئيسا للمجلس الوطني في طاجيكستان
AzerTAg.az
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:١٦]
دوشنبه، 18 أبريل ، أذرتاج
عقدت دورة اولى من الانعقاد السادس للمجلس الوطني مجلس النواب للبرلمان الطاجيكستاني.
أفادت أذرتاج أن رئيس طاجيكستان امام علي رحمن خطب في الدورة.
وانتخب في الدورة رستم امام علي الابن الاكبر للرئيس الطاجيكستاني رئيسا للمجلس الوطني مجلس النواب للبرلمان الطاجيكستاني.
كما انتخب نواب الرئيس ورؤساء اللجان في الجلسة.
يذكر أن رستم امام علي تولي فترة 2012-2017م رئيس الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم وفترة 2017-2020م منصب عمدة مدينة دوشنبه.
كنكرلي مراسل أذرتاج
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