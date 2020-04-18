  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    انتخاب رستم امام علي رئيسا للمجلس الوطني في طاجيكستان

    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:١٦]

    دوشنبه، 18 أبريل ، أذرتاج

    عقدت دورة اولى من الانعقاد السادس للمجلس الوطني مجلس النواب للبرلمان الطاجيكستاني.

    أفادت أذرتاج أن رئيس طاجيكستان امام علي رحمن خطب في الدورة.

    وانتخب في الدورة رستم امام علي الابن الاكبر للرئيس الطاجيكستاني رئيسا للمجلس الوطني مجلس النواب للبرلمان الطاجيكستاني.

    كما انتخب نواب الرئيس ورؤساء اللجان في الجلسة.

    يذكر أن رستم امام علي تولي فترة 2012-2017م رئيس الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم وفترة 2017-2020م منصب عمدة مدينة دوشنبه.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :انتخاب رستم امام علي رئيسا للمجلس الوطني في طاجيكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥‎١]
    ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان
    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٣٩]
    زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في قيرغيزستان
    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٢٩]
    تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة إصابة في أوكرانيا بسبب كورونا
    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٣]
    رئيسة جورجيا توقع على تمديد الحالة الطارئة
    انتخاب رستم امام علي رئيسا للمجلس الوطني في طاجيكستان