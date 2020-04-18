حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 6.8 مليارات دولار

باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أجرت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية عمليات تجارية مع شركائها الممثلة عن 144 بلد خلال أشهر يناير – مارس للعام الجاري وتم تصدير المنتجات إلى 86 بلدا واستوردتها من 138 بلدا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن حجم التبادل التجاري بلغ 6 مليارات و843.7 مليون دولار أمريكي خلال يناير – مارس للسنة الجارية ومن جملتها حجم التصدير مليارين و636.9 مليون دولار وحجم التوريد 4 مليارات و206.7 مليون دولار.