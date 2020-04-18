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    اقتصاد


    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 6.8 مليارات دولار

    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٩]

    باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أجرت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية عمليات تجارية مع شركائها الممثلة عن 144 بلد خلال أشهر يناير – مارس للعام الجاري وتم تصدير المنتجات إلى 86 بلدا واستوردتها من 138 بلدا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن حجم التبادل التجاري بلغ 6 مليارات و843.7 مليون دولار أمريكي خلال يناير – مارس للسنة الجارية ومن جملتها حجم التصدير مليارين و636.9 مليون دولار وحجم التوريد 4 مليارات و206.7 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 6.8 مليارات دولار
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    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 6.8 مليارات دولار