حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 6.8 مليارات دولار
AzerTAg.az
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
أجرت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية عمليات تجارية مع شركائها الممثلة عن 144 بلد خلال أشهر يناير – مارس للعام الجاري وتم تصدير المنتجات إلى 86 بلدا واستوردتها من 138 بلدا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن حجم التبادل التجاري بلغ 6 مليارات و843.7 مليون دولار أمريكي خلال يناير – مارس للسنة الجارية ومن جملتها حجم التصدير مليارين و636.9 مليون دولار وحجم التوريد 4 مليارات و206.7 مليون دولار.
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