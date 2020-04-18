أثبت في هذه الايام الصعبة إثباتا آخر أن السياسة المنتهجة في أذربيجان ترتكز على مواطن البلد

خاتشماز، 18 أبريل ، أذرتاج

إن التدابير المتخذ من قبل دولتنا بقيادة الرئيس إلهام علييف في حين يواجه العالم بأسره بلاء عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تنتج ثمارها الايجابية في البلد. وقد أثبت في مثل هذه الايام الصعبة مرة اخرى أن السياسة المنتهجة في أذربيجان ترتكز على مواطن البلد. وصدر الرئيس إلهام علييف قرارات هامة من اجل حماية صحة المواطنين وتحسين الاوضاع الاجتماعية. وإننا من البلاد النادرة التي شرعنا في اتخاذ تدابير محاربة الجائحة دون تأخر. ونتيجة لذلك ما انتشر هذا المرض في الجمهورية بخلاف عدد من البلاد الاوروبية المتقدمة وكذلك الدول المجاورة.

أفادت أذرتاج عن عباس يار حيدروف نائب رئيس منظمة خاتشماز لحزب أذربيجان الجديدة في تصريح له لمراسل أذرتاج قوله إن الدولة تتجاوز بنجاح من هذه البلاء مفيدا أن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المسيطرة حاليا على أنحاء العالم قد أثرت تأثيرها السلبي على اقتصادنا ونظامنا المالية مثل سائر البلدان. ولكن الامر المهم في أن المواطنين لا يشعرون بذلك بفضل البرنامج الاجتماعي الذي حدده الرئيس إلهام علييف. وانطلقت عملية دفع اعانات احادية الدفع البالغة 190 مانات على مستوى الحد الادنى للمعيشة على نطاق البلد للعاطلين عن العمل وفاقدي عملهم كونهم يعملون عملا غير رسمي بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وتدفع المدفوعات احادية الدفع لـ 600 ألف شخص خلال مدة شهري أبريل – مايو بقرار الرئيس الاذربيجاني. وبتدابير الدعم المالي الجديدة المعلن عنها من جانب رئيس الدولة في 17 ابريل خصصت 600 مليون مانات لأغراض العمالة والرفاهية الاجتماعية تشمل على 5ر2 مليوني مواطن. ونقدر نحن المواطنين تقديرا عاليا هذه التدابير. مواطنونا يؤمنون بسياسة قيادة البلد ويؤيدون بها.