  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    توظيف 10 الاف شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة

    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]

    باكو، 18 أبريل ، أذرتاج

    تنفذ الاعمال المناسبة الرامية الى ايصال عدد الوظائف العامة المأجورة من 37 الفا الى 90 الف بتوجيه الرئيس إلهام علييف.

    قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في بيان إن 10 الاف شخص آخر جلبوا الى وظائف عامة مدفوعة اضافة الى 37 الف شخص يعملون في الاعمال المأجورة من خلال مركز دوست للتوظيف لدى الوزارة.

    وجاء في البيان أن الوظائف العامة المأجورة المفتوحة الحديثة تشمل اساسا على تنفيذ اعمال التطهير وتقديم خدمات عامة للفئات الحساسة من الأهالي وغيرها.

    وفتح الوظائف العامة المأجورة الحديثة يخدم لزيادة امكانات فرص العمل للأهالي في ظل الجائحة والعملية جارية يوميا.

    AZERTAG.AZ : توظيف 10 الاف شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]
    وزارة العمل والضمان الاجتماعي حولت الاعانات احادية الدفع الى حسابات 35 الف عاطل عن العمل مسجل
    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٧]
    إدارة الشرطة تعلن عدد خارقي قواعد نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية
    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]
    شرطة المرور: تغريم 27 ألفا و 587 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٠]
    وزارة العمل: تسجيل زيادة كبيرة في عدد عقود العمل منذ مطلع العام
    توظيف 10 الاف شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة