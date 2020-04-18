توظيف 10 الاف شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة

باكو، 18 أبريل ، أذرتاج

تنفذ الاعمال المناسبة الرامية الى ايصال عدد الوظائف العامة المأجورة من 37 الفا الى 90 الف بتوجيه الرئيس إلهام علييف.

قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في بيان إن 10 الاف شخص آخر جلبوا الى وظائف عامة مدفوعة اضافة الى 37 الف شخص يعملون في الاعمال المأجورة من خلال مركز دوست للتوظيف لدى الوزارة.

وجاء في البيان أن الوظائف العامة المأجورة المفتوحة الحديثة تشمل اساسا على تنفيذ اعمال التطهير وتقديم خدمات عامة للفئات الحساسة من الأهالي وغيرها.

وفتح الوظائف العامة المأجورة الحديثة يخدم لزيادة امكانات فرص العمل للأهالي في ظل الجائحة والعملية جارية يوميا.