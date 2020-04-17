تقديم الاجهزة والمعدات والسيارات الجديدة الى اذاعة نخجوان للراديو والتلفزيون بتوجيه واعتناء رئيس المجلس الاعلى

نخجوان، 18 أبريل ، أذرتاج

قدمت اجهزة ومعدات وسيارات جديدة الى اذاعة نخجوان للراديو والتلفزيون.

وقال عُلْوي حسينلي رئيس جهاز المجلس الاعلى النخجواني في اجتماع منعقد بهذه المناسبة إن وسائل الاعلام الجماهيرية في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي قطعت طريق التنمية الكبيرة في السنوات الاخيرة كما أن القاعدة المادية الفنية للجنة النخجوانية لاذاعة الراديو والتلفزيون الحكومية عززت تعزيزا كبيرا واعيد بناؤها اصلاحا شاملا ورفعت جودة الاذاعة والاعمال المبدعة.

واضاف أن الجهود الرامية الى تعزيز القاعدة المادية الفنية لاذاعة الراديو والتلفزيون النخجوانية تستمر هذا العام ايضا حيث أن الاجهزة والمعدات للتصوير بقيمة 91 الف مانات اشتريت بتوجيه رئيس المجلس الاعلى النخجواني واعتنائه.

ونقل حسينلي توجيهات رئيس المجلس الاعلى النخجواني الى اسرة الاذاعة التي تشمل على المزيد من رفع جودة الاعمال المبدعة والفنية وحجم وجودة البرامج والافلام ذاتية الإنتاج مع تخصيص اهمية اكبر لمواد الراديو والتلفزيون التي تخص بتاريخ نخجوان وثقافتها وتنميتها الاجتماعية الاقاصادية وحياتها الزراعية وفرصها السياحية.