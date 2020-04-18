التدابير المنفذة بتوجيهات رئيس الدولة موجهة الى تحسين رفاهية المواطنين

باكو، 18 أبريل ، أذرتاج

قال بهروز قولييف إن التدابير العاجلة المناسبة تنفذ بتوجيهات الرئيس إلهام علييف في فترة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من اجل الاحتفاظ بالوظائف والرواتب والمعاشات ايضا. وعلى سبيل المثال، اجريت الاعمال المستهدفة الى حماية المناصب والوظائف والرواتب في القطاعين الحكومي وغير الحكومي وكذلك أجريت المراقبة اليومية على النظام الالكتروني. وضمنت عمالة وتوظيف مليون و629 الف عامل بما فيهم 910 الف في القطاع الحكومي و719 الف عامل في القطاع غير الحكومي مع الاحتفاظ برواتبهم. ويجدر الذكر خاصة بالمناسبة بأن عدد عقود العمل شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية دون انخفاض حيث أن عدد عقود العمل ازداد خلال فترة 1-17 ابريل قدر 55 الف عقد عمل وخلال فترة 1 يناير – 17 ابريل قدر 77 الف عقد عمل.

واضاف الخبير قولييف رئيس تحرير جريدة سس أن معلومات وزارة الاقتصاد تدل على أن قسما من رواتب 300 الف عامل مأجور مموّل ويقدم دعم مالي لـ 300 الف صاحب عمل خاص. وذلك بجانب تنفيذ الاعمال العاجلة غير المؤجلة المستهدفة الى زيادة فرص العمل للاهالي.

واشار قولييف الى أن فعاليات شركات ومؤسسات التوظيف والعمالة عززت في هذا النطاق وشرع مجرد مركز دوست للتوظيف والعمالة في فتح فرص عمل جديدة مأجورة تبلغ 50 الف فرصة عمل. وخصصت 30 مليون مانات لاجل ذلك وقد وظف 5 الاف شخص. والبتة إن قرارات الرئيس إلهام علييف تنفذ متتاليا وقد اتضح في وظيفة هذا التوالي أن عدد فرص عمل اجتماعية بلغ 90 الف فرصة عمل عموما نتيجة التدابير المتخذة. وقد جلب 38 الف شخص الى هذه الاعمال الى بدء نظام الحجر الصحي الخاص ويواصلون تنفيذ مهامهم ووظائفهم حاليا.