تمديد نظام الحجر الصحي الخاص الى 4 مايو في أذربيجان

باكو، 18 أبريل ، أذرتاج

قال مقر العمليات في بيان إنه بعد تحليل صحة المرضى المتلقين العلاج لدى المستشفيات ذات النظام الخاص على نطاق البلد وعينات اختبارية اخذت عن الذين وضعوا في الحجر الصحي وكذلك الاوضاع الصحية الوبائية في ظروف المرض في العاصمة والمحافظات خلال مدة نظام الحجر الصحي الخاص ارتآى من المناسب تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص المطبق على اراضي اذريبجان بغية زيادة كفاءة حماية حياة الناس وصحتهم وخفض سرعة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خفضا حادا.

وقرر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء بتمديد مدة نظام الحجر الصحي من الساعة 00.00 من يوم 20 ابريل عام 2020م الى الساعة 00.00 من يوم 4 مايو عام 2020م. وبحكم هذا القرار يمدد سريان مفعول جميع التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الاذربيجاني الصادر في 2 ابريل عام 2020م رقم 124 بما فيه وقف الدخول والخروج برا وجوا وبحرا من والى جمهورية أذربيجان باستثناء نقل الشحنات وكذلك الرحلات الجوية ومن ضمنها وقف جميع الفعاليات الخاصة بالتعليم والتدريس والتربية لدى جميع المؤسسات التعليمية الى الساعة 00.00 من يوم 4 مايو عام 2020م.

وجاء في البيان أن خطة مرحلية للخروج من نظام الحجر الصحي الخاص الممدد ستعدّ لعرضها على المجتمع خلال الاسبوع القادم.

كما لا يستثنى من تخفيف القيود المطبقة على مختلف المجالات خلال فترة نظام الحجر الصحي الخاص بعد تحليل الاوضاع الصحية الوبائية على نطاق البلد. وفي هذا السياق من الممكن كذلك اعادة تشديد نظام الحجر الصحي الخاص عند اقتضاء الحال بعد تحليل سرعة الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والاوضاع العامة السائدة على نطاق البلد بصدد المرض.