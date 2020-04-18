اكتشاف أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في حينها بواسطة سوار ذي جهاز استشعار

برن، 18 أبريل ، أذرتاج

تنفذ دراسة تمول من جانب إمارة ليختنشتاين من اجل اكتشاف أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في حينها.

وقالت سفارة أذربيجان في الاتحاد السويسري وامارة ليختنشتاين إن الدراسة تحقق امكانية اكتشاف اعراض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في حينها بواسلة سوار ذي جهاز استشعار ويشارك في الدراسة 2000 مواطن وستعلن عن نتائج ابتدائية في خريف العام الجاري.

وتستهدف الدراسة الى الجاهزية والاستعداد لموجة جائحة ثانية محتملة في النصف الثاني من عام 2020م. واكتشاف اعراض المرض في حينها يمكن من عزلة مريض خلال مدة أقصر وعلاج مستهدف للمريض حماية الاطباء ونظام الصحة.

وتخص منتجات سوار ذي استشعار لشركة أوا التي تنشط في مجال الصحة وصحة انجاب النساء.

نفطعلي مراسل أذرتاج