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    إدارة الشرطة: تغريم 2055 خارق لقواعد نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية

    ١٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:١٧]

    باكو، 19 أبريل ، أذرتاج

    نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 18 أبريل الى 00.00 من 19 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 2055 شخص سائقا وراكبا كانوا على متون وسائل النقل خلال مدة الساعات 00.00 من 18 أبريل الى 00.00 من 19 أبريل اليوم لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للتشريع ساري المفعول.

    وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا 29642 شخص منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض على الطرق البرية للجمهورية بما فيه طرق العاصمة.

    AZERTAG.AZ :إدارة الشرطة: تغريم 2055 خارق لقواعد نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية
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