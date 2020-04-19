زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ارمينيا

تبيليسي، 19 أبريل ، أذرتاج

اصيب 43 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ارمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 1291 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 20 شخصا بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويخضع حاليا 545 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

عزيزوف مراسل أذرتاج