مقر العمليات: اصيب 25 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافى 122 شخص في أذربيجان

باكو، 19 أبريل ، أذرتاج

اصيب 25 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 122 شخص بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن المواطن من مواليد 1940م الذي كانت عينات مأخوذة عنه لحفص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ايجابية توفي وكان يعاني كذلك من أمراض القلب الإقفارية وارتفاع ضغط الدم الشرياني وتصلب الشرايين التاجي.

واكتشف الى الان اصابة 1398 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 712 مصاب بالعلاج وتوفي 19 شخصا ويستمر علاج 667 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 19 مصابا منهم حرجة و26 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

واجريت خلال الفترة الماضية 95 الفا و747 فحصا طبيا لاكشتاف حالات الاصابة الجديدة.