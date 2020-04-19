زيادة حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا

كيشيناو، 19 أبريل ، أذرتاج

بلغ عدد المتوفين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا 61 متوفى.

قالت وزارة الصحة المولدوفية إن عدد المصابين بهذا الفيروس في البلد زاد عن 2200 مصاب ومنهم 200 مصاب تقدر احوال صحتهم حرجة و525 مصاب حرجة متوسطة فيما وصل عدد المتعافين المترخصين الى 457 شخص.

واجريت جهات معنية في البلد 11000 فحص طبي بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

حسينلي مراسل أذرتاج