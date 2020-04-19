ازدياد حالات اصابة ووفاة في أوكرانيا بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

كييف، 19 أبريل ، أذرتاج

وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا الى 5449 مصاب.

قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن 343 شخص آخر اصيبوا بهذا الفيروس خلال اليوم الاخير وتوفي 8 مصابين منهم خلال 24 ساعة اخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 141 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

واشارت الى أن 347 مصابا تعافوا تماما وترخصوا.

وشددت على أن الحد الاعلى لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا يتوقع في ما بعد 14 ابريل.

و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و7ر20 في المائة منهم بين 60-100 سنة. وقد فرضت الحالة الطارئة على 15 ولاية بشأن الجائحة.

يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 24 ابريل واوقف جميع الرحلات الجوية.

حسينلي مراسل أذرتاج