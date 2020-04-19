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    زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان

    ١٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٣٦]

    طشقند، 19 أبريل ، أذرتاج 

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان بواقع 45 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1495 شخص.

    وقالت وزارة الصحة الاوزبكية انه توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 5 اشخاص. وتعافى من المرض 194 مصاب وترخصوا.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ : زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان
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