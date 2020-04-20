أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 85 بلدا

باكو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

قامت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية بعمليات تجارية مع شركائهم في 144 دولة خلال أشهر يناير – فبراير من العام الجاري. وتم تصدير منتجات إلى 85 بلدا واستيرادها من 136 دولة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.