أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 85 بلدا
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١١:٤٣]
باكو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
قامت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية بعمليات تجارية مع شركائهم في 144 دولة خلال أشهر يناير – فبراير من العام الجاري. وتم تصدير منتجات إلى 85 بلدا واستيرادها من 136 دولة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.
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