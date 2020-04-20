ضبط 5 أشخاص لاصطيادهم الاسماك خارقين قواعد الحجر الصحي في شابران

شابران، 20 أبريل ، أذرتاج

ضبط 5 أشخاص كانوا يصطادون الاسماك في مخزن المياه "تختا كوبري" الواقع في اراضي محافظة شابران خارقين قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

قال فرع قوبا لوزارة الداخلية إن موظفي ادارة شرطة شابران وادارة حماية المرافق ذات الاهمية الخاصة ضبطوا 5 اشخاص في عملية مشتركة واتضح انهم محمدوف وجعفروف واسماعيلوف من سكان مدينة سومغايت وشكروف وحسينوف من سكان شابران ودخلوا اراضي مخزن المياه بطرق سرية لصيد الاسماك حيث عثر بحوزتهم آلات صيد الاسماك و4 أسماك مصطادة كأدلة لما نسب اليهم من الجريمة.

ويجري التحقيق معهم لدى ادارة شرطة شابران.