زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في دول الخليج

القاهرة، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ازداد حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في دول الخليج الى 19 ابريل مصابين ووفيات.

أفادت وكالة أذرتاج أن السعودية سجلت فيها 5 حالات وفاة خلال اليوم الاخير بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصل عدد الوفيات بهذا المرض الى 97 حالة. وقالت وزارة الصحة السعودية إن عدد المصابين العام بلغ 1088 مصاب. وسجلت خلال اليوم الماضي 97 حالة اصابة جديدة مضيفة أنها سجلت في 19 ابريل 251 حالة اصابة جديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفرض نظام الحجر الصحي الطارئة في جميع مدن السعودية.

وفي الإمارات أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الماضي 477 شخص وبلغ بذلك العدد العام للمرضي 6302 مريض وذلك بجانب وصول عدد الوفيات الى 37 حالة. وتم تمديد نظام الحجر الصحي الطارئة على مدار اليوم المفروض في إمارة دبي الى 19 ابريل وعوقب 500 دولار مخالف اداريا.

كما ارتفعت حالات اصابة ووفاة في بلدان الخليج الاخرى.

وسجلت 560 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في دولة قطر وتوفي شخص حتى الآن.

وسجلت في الكويت 97 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن وتوفي شخص واحد.