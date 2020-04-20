أوغوز، 20 أبريل ، أذرتاج ضبط موظفو ادارة شرطة محافظة أوغوز مجموعة من الاشخاص لاعبة كرة القدم منتهكة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بقرية شيروانلي. قال فرع شاكي لادارة الشرطة الاقليمية بوزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة حرروا محاضر مخالفة بحق خارقي قواعد الحجر الصحي وغرموهم وفقا للتشريع ساري المفعول.

AZERTAG.AZ : تغريم مجموعة من الاشخاص للعبهم كرة القدم خارقين قواعد الحجر الصحي

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