طشقند، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان بواقع 70 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1565 شخص. وقالت وزارة الصحة الاوزبكية انه توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 5 اشخاص. وتعافى من المرض 225 مصاب وترخصوا.

AZERTAG.AZ : إصابة 70 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان

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