68 مصابا تتعاقي من كوفيد 19 في قيرغيزستان

بشكيك، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 14 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 568 شخص.

قال نائب وزير الصحة القيرغيزي نوربولود اوسينبايف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بشكيك إن جميع المصابين الجدد من بين المحتجزين للحجر الصحي الخاص ومنهم 257 ذكر و311 إناث.

واضاف أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 140 موظف.

وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 7 اشخاص.

وتعافى من المرض 201 مصاب وترخصوا.