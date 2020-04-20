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    تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في اليابان 1700 شخص

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٥‎]

    طوكيو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالة الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اليابان الى 11522 شخص.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان والإدارات المحلية ان عدد حالة الوفاة المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد بلغ 251 شخص. تعاف 1713 شخص وغادروا المستشفيات.

    تحتل طوكيو المرتبة الأولى في عدد المصابين بالفيروس - 3082. ويتبعها أوساكا مع 1211 شخص وكاناغاوا مع 782 شخص وتشيبا مع 682 شخص وسايتاما مع 664 شخص وفوكوكا مع 519 شخص ومحافظة هيوغو مع 513 شخص.

    وبحسب الوزارة، فإن حالة 215 شخص ما زالت حرجة.

    AZERTAG.AZ :تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في اليابان 1700 شخص
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