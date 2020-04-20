زلزال قوي في سواحل اليابان
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
طوكيو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر مركز اليابان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم على بعد 33 كيلومترا جنوب شرق من مدينة أوفوناتو وعلى عمق 41.7 كيلومترا تحت سطح الأرض.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.
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