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    أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:١٠]

    باكو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال يناير – مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج عن جهاز الجمارك أن إيران والامارات العربية المتحدة وقطر أكثر بلدان الخليج التي صدرت إليها أذربيجان منتجاتها حيث بلغت قيمة المنتجات المصدرة خلال العام الجاري 10.1 مليون دولار والى الامارات 3.5 مليون دولار والى قطر 880 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج
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