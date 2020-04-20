توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة

باكو، 20 أبريل ، أذرتاج

تنفذ الاعمال المناسبة الرامية الى ايصال عدد الوظائف العامة المأجورة من 37 الفا الى 90 الف بتوجيه الرئيس إلهام علييف.

قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في بيان إن ألفي شخص آخر جلبوا الى وظائف عامة مدفوعة اضافة الى 37 الف شخص يعملون في الاعمال المأجورة من خلال مركز دوست للتوظيف لدى الوزارة وبذلك يبلغ عدد الموظفين من خلال هذا البرنامج 49 الف عامل خلال بضعة الايام الاخيرة.

وجاء في البيان أن الوظائف العامة المأجورة المفتوحة الحديثة تشمل اساسا على تنفيذ اعمال التطهير وتقديم خدمات عامة للفئات الحساسة من الأهالي والمعمرين والاشخاص ذوي الحاجات الخاصة والاعاقة وغيرها.

يذكر أن مركز دوست للتوظيف يعقد عقود عمل مع مجلوبين الى الاعمال العامة ويقنن الامر من خلال تسجيل العقود في النظام الالكتروني.