  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]

    باكو، 20 أبريل ، أذرتاج

    تنفذ الاعمال المناسبة الرامية الى ايصال عدد الوظائف العامة المأجورة من 37 الفا الى 90 الف بتوجيه الرئيس إلهام علييف.

    قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في بيان إن ألفي شخص آخر جلبوا الى وظائف عامة مدفوعة اضافة الى 37 الف شخص يعملون في الاعمال المأجورة من خلال مركز دوست للتوظيف لدى الوزارة وبذلك يبلغ عدد الموظفين من خلال هذا البرنامج 49 الف عامل خلال بضعة الايام الاخيرة.

    وجاء في البيان أن الوظائف العامة المأجورة المفتوحة الحديثة تشمل اساسا على تنفيذ اعمال التطهير وتقديم خدمات عامة للفئات الحساسة من الأهالي والمعمرين والاشخاص ذوي الحاجات الخاصة والاعاقة وغيرها.

    يذكر أن مركز دوست للتوظيف يعقد عقود عمل مع مجلوبين الى الاعمال العامة ويقنن الامر من خلال تسجيل العقود في النظام الالكتروني.

    AZERTAG.AZ :توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٦]
    وزارة العمل والضمان الاجتماعي حولت الاعانات احادية الدفع الى حسابات 30 الف عاطل عن العمل مسجل آخر
    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
    الداخلية: معاقبة 169 شخص راجعوا نظام استئذان 8103 للمشاركة في التشييع خداعا
    الداخلية توضح: من هم الاقارب بالصهر في التشريع؟
    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٥‎]
    ولادة 22 ألفا و321 مولود في أذربيجان خلال شهري العام
    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]
    تغريم مجموعة من الاشخاص للعبهم كرة القدم خارقين قواعد الحجر الصحي
    توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة توظيف ألفي شخص آخر في الاعمال العامة المأجورة