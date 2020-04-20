باكو، أبريل / نيسان، (أذرتاج) تم استيراد 6274 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت مليارين و636.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

AZERTAG.AZ : استيراد 6274 منتجات متنوعة إلى البلد

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