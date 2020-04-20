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    استيراد 6274 منتجات متنوعة إلى البلد

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]

    باكو، أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم استيراد 6274 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت مليارين و636.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

    AZERTAG.AZ : استيراد 6274 منتجات متنوعة إلى البلد
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