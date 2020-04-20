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    أخبار رسمية


    بيان مكتب الإعلام الرئاسي

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٠]

    باكو، 20 أبريل ، أذرتاج

    اتصل رئيس جمهورية ايران الاسلامية حسن روحاني هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 20 ابريل اليوم.

    وتبادل الرئيس إلهام علييف والرئيس حسن روحاني التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان ناقلين اطيب تمنياتهما الى شعبي البلدين.

    واكد رئيسا الدولتين على تطور علاقات الصداقة والاخوة الثنائية بنجاح معبرين عن ثقتهما في مزيد من تعزز العلاقات.

    وبحث الرئيسان خلال المكاملة الهاتفية التدابير المنفذة والاعمال المنوطة في البلدين في مجال محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 معبرين في الوقت ذاته عن الامتنان من التعاون بين البلدين في مجال النقل والترانزيت في فترة الجائحة بما فيه عن مواصلة نقل الشحنات عبر ممر النقل الشمال الجنوب الدولي مع تبادل الاراء حول آفاق التعاون في هذا المجال.

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