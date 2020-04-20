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    مقر العمليات: اصيب 38 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافى 79 شخصا في أذربيجان

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٣]

    باكو، 20 أبريل ، أذرتاج

    اصيب 38 شخصا آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 79 شخصا بالعلاج وترخصوا.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إنه اكتشف الى الان اصابة 1436 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 791 مصاب بالعلاج وتوفي 19 شخصا ويستمر علاج 626 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 16 مصابا منهم حرجة و 23 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

    AZERTAG.AZ :مقر العمليات: اصيب 38 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافى 79 شخصا في أذربيجان
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