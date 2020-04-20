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    اجتماع فيديو بين وزير الخارجية والمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٢٤]

    باكو، 20 أبريل ، أذرتاج 

    جرى اجتماع فيديو بين وزير الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف والمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون في اوروبا لوساطة معالجة نزاع قراباغ الجبلي المحتل وهم ايغور بوبوف الروسي واندرو شوفير الأمريكي وستيفان ويسكونتي الفرنسي والمبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا أنجي كاسبشيك في 20 ابريل اليوم.

    قالت وزارة الخارجية الاذربيجانية في بيان إن الاطراف بحثوا في الاجتماع سبل تقديم عملية معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين ارمينيا وأذربيجان في ظروف تجري فيها محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا وأكدوا على ضرورة عدم عرقلة الاوضاع الراهنة مواصلة مباحثات السلام.

    واتفق الاطراف على عقد لقاء في 21 ابريل يجمع بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والارميني بوساطة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون في اوروبا والمبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا.

    AZERTAG.AZ :اجتماع فيديو بين وزير الخارجية والمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا
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