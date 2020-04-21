  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تقديم أدوية الى المركز الوطني لأمراض الدم ونقل الدم بمبادرة ليلى علييفا

    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٤٠]

    باكو، 21 أبريل ، أذرتاج

    قدمت أدوية لازمة في ظل القيود المفروضة في ظروف جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى المركز الوطني لأمراض الدم ونقل الدم بمبادرة ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف في 20 ابريل.

    أفادت أذرتاج أن الأدوية المقدمة اشتريت على حساب أرباح العرض العائلي الكبير باسم "جيرتدان". وتستهدف المساعدة المقدمة تحت شعار "نحن أقوياء معا" الى دعم التدابير المنفذة على مستوى الدولة في الفترة التي يطبق فيها نظام الحجر الصحي الخاص.

    AZERTAG.AZ :تقديم أدوية الى المركز الوطني لأمراض الدم ونقل الدم بمبادرة ليلى علييفا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف يرسم اعلان توبيخ رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة اسماعيلي بانتهاكه قواعد نظام الحجر الصحي الخاص
    ٢٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٤٤]
    مجلس اذاعة التلفزيون والراديو يوقف بث قناة أرب بنشر معلومات تحتوي الألفاظ غير الأخلاقية
    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٨]
    التدابير المنفذة بتوجيهات رئيس الدولة موجهة الى تحسين رفاهية المواطنين
    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٢]
    اعمال التطهير المشددة على اكثر من 150 شارع باكو غدا
    يرجا عدم الخروج من المساكن
    تقديم أدوية الى المركز الوطني لأمراض الدم ونقل الدم بمبادرة ليلى علييفا تقديم أدوية الى المركز الوطني لأمراض الدم ونقل الدم بمبادرة ليلى علييفا تقديم أدوية الى المركز الوطني لأمراض الدم ونقل الدم بمبادرة ليلى علييفا تقديم أدوية الى المركز الوطني لأمراض الدم ونقل الدم بمبادرة ليلى علييفا تقديم أدوية الى المركز الوطني لأمراض الدم ونقل الدم بمبادرة ليلى علييفا