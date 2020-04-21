تقديم أدوية الى المركز الوطني لأمراض الدم ونقل الدم بمبادرة ليلى علييفا

باكو، 21 أبريل ، أذرتاج

قدمت أدوية لازمة في ظل القيود المفروضة في ظروف جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى المركز الوطني لأمراض الدم ونقل الدم بمبادرة ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف في 20 ابريل.

أفادت أذرتاج أن الأدوية المقدمة اشتريت على حساب أرباح العرض العائلي الكبير باسم "جيرتدان". وتستهدف المساعدة المقدمة تحت شعار "نحن أقوياء معا" الى دعم التدابير المنفذة على مستوى الدولة في الفترة التي يطبق فيها نظام الحجر الصحي الخاص.