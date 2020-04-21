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    اقتصاد


    ارتفاع تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا

    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٣]

    تبليسي، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    كان حجم التبادل التجاري الجورجي مع أذربيجان 306 مليون و156.6 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج مقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن حصة أذربيجان في حجم التبادل التجاري الجورجي خلال المدة المذكورة بلغت 11 في المائة.

    وأصبحت أذربيجان بهذا المؤشر أكبر شريك تجاري ثاني لجورجيا بعد تركيا.

    ارتفع تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا بنسبة 12.3 في المائة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا
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