الإصابات تتجاوز الـ10 آلاف في السعودية

القاهرة، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الاصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلدان الخليج.

افادت وكالة اذرتاج انه خلال مدة 24 ساعة سجلت الحكومة السعودية 1122 حالة جديدة مصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد ليتجاوز عدد الحالات المسجلة الـ10 آلاف إصابة. وارتفعت حالة الوفاة بواقع 6 حالات أخرى خلال هذه المدة لتصل الى 103 شخص.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 10 آلاف و484 إصابة.

قررت السلطات السعودية استمرار تعليق حضور المصلين لأداء الصلوات الخمس والتراويح خلال شهر رمضان، ضمن إجراءات المملكة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي الإمارات أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الماضي 484 شخص لتصل عدد المصابين الاجمالي الى 7625 وتوفي آخرين ووصل عدد الوفيات الى 39 حالة.

وسجلت دولة قطر 567 حالة الاصابة الاخرى خلال اليوم الماضي مع تسجيل حالة وفاة. وبلغ العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الدولة 6015 مصاب وتوفي 9 اشحاص حتى الان.

وفي الكويت اصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال 21 ابريل 80 شخص آخر وسجلت 1995 حالة الاصابة حتى الان في الدولة وتوفي 9 أشخاص.