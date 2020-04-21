ازدياد ضحايا فيروس كورونا المستجد في مصر

القاهرة، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

وصل عدد المتوفين بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 198 حالة في مصر.

قالت وزارة الصحة إنها سجلت 11 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوقيات الاجمالي الى 250.

وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن 198 حالة جديدة للإصابة في البلد مسجلة في 20 أبريل ليصل عدد المصابين بذلك 3333 مصاب.

وجاء في بيان الوزارة أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 821 شخص.