  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد مصابين بكورونا في أوكرانيا بعد عيد الفصح

    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:١٦]

    كييف، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا بعد عيد الفصح.

    قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 415 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ووصلت الى 6125 شخص. وتوفي 10 مصابين منهم خلال 24 ساعة اخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 161 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

    واشارت الى أن 367 مصابا تعافوا تماما وترخصوا.

    و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و7ر20 في المائة منهم بين 60-100 سنة. وقد فرضت الحالة الطارئة على 15 ولاية بشأن الجائحة.

    يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 24 ابريل واوقف جميع الرحلات الجوية.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد مصابين بكورونا في أوكرانيا بعد عيد الفصح
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٢٦]
    ارتفاع عدد الوفيات من كوفيد 19 في تركيا الى 2140 شخص
    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٤٢]
    تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا
    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
    ازدياد ضحايا فيروس كورونا المستجد في مصر
    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
    الإصابات تتجاوز الـ10 آلاف في السعودية
    ارتفاع عدد مصابين بكورونا في أوكرانيا بعد عيد الفصح