تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا

باريس، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فرنسا الى 114657 شخص.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المدير العام بشؤون الصحة الفرنسية جيروم سالامون في المؤتمر الصحفي ان 5683 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

تم تسجيل 20265 حالة وفاة بسبب وباء كوفيد 19 في البلاد حتى الآن. كان هناك 12513 حالة وفاة في المستشفيات و7752 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.