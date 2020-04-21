باكو، 21 أبريل ، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف في 21 ابريل اليوم مرسوما ينص على الاعلان عن التوبيخ ازاء ناهض باقروف رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة إسماعيلي. أفادت أذرتاج أن التوبيخ اعلن عنه ازاء ناهض باقروف بسبب انتهاكه قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المفروض على نطاق جمهورية أذربيجان بهدف التصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يرسم اعلان توبيخ رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة اسماعيلي بانتهاكه قواعد نظام الحجر الصحي الخاص

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