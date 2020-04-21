أنقرة، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج) أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجدّ في البلاد بواقع 123 شخص خلال 24 ساعة أخيرة ليصل 2140 شخص. سجلت 4674 حالة إصابة بهذا الفيروس. وأضاف أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ4674 شخص من 39703 شخص. تم تسجيل 90980 حالة اصابة بالفيروس حتى الآن. تعافي 20 ألفا و1454 مصاب بفيروس كورونا الجديد وخروجهم من المستشفى.

AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد الوفيات من كوفيد 19 في تركيا الى 2140 شخص

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