تصدير 1785 نوع من المنتجات خلال 3 أشهر
AzerTAg.az
٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤٧]
باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 1785 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 4 مليارات و206.7 مليون دولار أمريكي خلال 3 أشهر.
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