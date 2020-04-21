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    تصدير 1785 نوع من المنتجات خلال 3 أشهر

    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤٧]

    باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 1785 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 4 مليارات و206.7 مليون دولار أمريكي خلال 3 أشهر.

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