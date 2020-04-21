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    مقر العمليات: اصيب 44 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافى 74 شخصا في أذربيجان

    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٥‎]

    باكو، 21 أبريل ، أذرتاج 

    اصيب 44 شخصا آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 74 شخصا بالعلاج وترخصوا.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن المواطن من مواليد 1963م الذي كانت عينات مأخوذة عنه لحفص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ايجابية توفي وكان يعاني كذلك من أمراض السكري وقصور الغدة الدرقية و والكلى المزمن.

    واكتشف الى الان اصابة 1480 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 865 مصاب بالعلاج وتوفي 20 شخصا ويستمر علاج 595 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 14 مصابا منهم حرجة و 20 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

    واجريت خلال الفترة الماضية 102 الف و 764 فحصا طبيا لاكشتاف حالات الاصابة الجديدة.

    AZERTAG.AZ :مقر العمليات: اصيب 44 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافى 74 شخصا في أذربيجان
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