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    انخفاض سعر النفط الأذربيجاني

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٣٤]

    باكو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط الأذربيجاني بأكثر من 5 دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 15.81 دولار بعد انخفاضه 5.49 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 16.53 دولار في ابريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر النفط الأذربيجاني
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