جهاز الضرائب يكشف عن عدد دافعي الضرائب المسجل الى أول أبريل

باكو، 22 أبريل ، أذرتاج

كان عدد عام لدافعي الضرائب المسجلين على نطاق الجمهورية الى أول أبريل مليون و72 ألفا و660.

قال جهاز الضرائب الحكومي لدى وزارة الاقتصاد إن 928 ألف و973 دافع ضريبة أو 6ر86 في المائة منهم من الاشخاص الطبيعية و143 الف و687 دافع ضريبة او 4ر13 في المائة من الاشخاص الاعتبارية وغير المنظمات.

وازداد عدد دافعي الضرائب العام قدر 79 الفا و622 عدد قياسا الى الفترة ذاتها من العام الماضي وشكل 108 في المائة. وكان 64 الفا و196 عدد من الزيادة على حساب الاشخاص الطبيعية و15 الفا و426 عدد على حساب الاشخاص الاعتبارية.

وحصلت زيادة عدد دافعي الضرائب المسجلين بصفتهم أشخاصا اعتبارية على حساب المؤسسات التجارية اساسا.