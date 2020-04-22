توقيف بائع المخدرات المعروف بلقب "بابا" في سيازان

سيازان، 22 أبريل ، أذرتاج

أوقف موظفو ادارة شرطة محافظة سيازان شخصا كان يتنقل على اراضي المحافظة خارقا قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بهدف بيع المواد المخدرة.

قالت فرع قوبا لوزارة الداخلية إن المواطن موسى باشايف ذا السوابق المعروف بلقب "بابا" في المحافظة أوقف في سيارته التي يقودها واقتيد الى فرع الشرطة وعند التفتيش الشخصي عثر بحوزته على المواد المخدرة في 15 حزمة الهيروين والميتامفيتامين والقنب المجفف وكذلك سكينين اثنين وميزان الكتروني بالسيارة.

وافاد باشايف عن استنطاقه ضمن التحقيق الابتدائي معه أن المواد المخدرة خاصة به واعترف بانه مشغول بيبع المخدرات على اراضي المحافظة.

وفتح ملف جنائي بالشأن ويجري التحقيق الشامل مع الواقع.