مقر العمليات: تعافى 42 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد في أذربيجان

باكو، 22 أبريل / نيسلن، (أذرتاج)

اصيب 38 شخصا آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان خلال 24 ساعة أخيرة وتعافى 42 شخصا بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إنه اكتشف الى الان اصابة 1518 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 907 مصاب بالعلاج وتوفي 20 شخصا ويستمر علاج 591 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 14 مصابا منهم حرجة و 21 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

واجريت خلال الفترة الماضية 108 الف و221 فحصا طبيا لاكشتاف حالات الاصابة الجديدة.