3ر87 في المائة من الاشخاص الاعتبارية التجارية أسست بصيغة شركات ذات المسؤولية المحدودة

باكو، 22 أبريل ، أذرتاج

3ر87 في المائة من الاشخاص الاعتبارية التجارية المسجلة في البلد الى اول ابريل أسست بصيغة شركات ذات المسؤولية المحدودة وزنة الشركات المساهمة تبلغ 5ر1 في المائة.

قال جهاز الضرائب الحكومي لدى وزارة الاقتصاد إن 85 في المائة من الاشخاص الاعتبارية الناشطة خلال الربع الاول هي المؤسسات التجارية. وكانت 70 الفا و 400 من المؤسسات التجارية البالغ عددها 128 الف و132 مؤسسة تجارية او 9ر54 في المائة من العدد العام ناشطة خلال الربع الاول عموما. وبلغ عدد المؤسسات التجارية الناشطة 11 الفا و462 عدد او 4ر119 في المائة مع زيادة الزنة الخاصة بها بنسبة 9ر54 في المائة.

كما ارتفع عدد دافعي ضريبة القيمة المضافة في تركيب المؤسسات التجارية الناشطة قدر 3893 عدد قياسا الى الفترة ذاتها من عام 2019م ليشكل 20 الفا و667 عدد بزيادة زنها الخاصة بنسبة 4ر29 في المائة.