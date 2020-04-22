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    ضبط بندقية صيد غير مصرحة من ساكن زرداب

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:١٤]

    زرداب، 22 أبريل ، أذرتاج 

    ضبط موظفو ادارة شرطة محافظة زرداب بندقية صيد غير مصرحة من نوع "توز 16" لدى ساكن قرية كلمة للمحافظة وصادروها.

    ويجري التحقيق مع الحادث.

    AZERTAG.AZ :ضبط بندقية صيد غير مصرحة من ساكن زرداب
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