زرداب، 22 أبريل ، أذرتاج ضبط موظفو ادارة شرطة محافظة زرداب بندقية صيد غير مصرحة من نوع "توز 16" لدى ساكن قرية كلمة للمحافظة وصادروها. ويجري التحقيق مع الحادث.

AZERTAG.AZ : ضبط بندقية صيد غير مصرحة من ساكن زرداب

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