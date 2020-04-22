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    6ر63 في المائة من المؤسسات التجارية مسجلة الكترونيا خلال الاشهر الثلاثة

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]

    باكو، 22 أبريل ، أذرتاج 

    6ر63 في المائة من المؤسسات التجارية مسجلة الكترونيا خلال الربع الاول من العام الحالي.

    قال جهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد في بيان إن الزنة للتسجيل الالكتروني للشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الاستثمار المحلي كانت 2ر91 في المائة. وسجلت 270 شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الاستثمار المحلي خلال الاشهر الثلاثة من العام الجاري عن طريق اسلوب التسجيل الجديد المطبق منذ عام 2019م عبر ادخال رقم بطاقة الهوية مع رقم الهاتف المحمول. وزنة هذا الاسلوب في التسجيل العام بلغت 6ر9 في المائة وفي تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الاستثمار المحلي 8ر13 في المائة.

    AZERTAG.AZ :6ر63 في المائة من المؤسسات التجارية مسجلة الكترونيا خلال الاشهر الثلاثة
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