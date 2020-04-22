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    أذربيجان تنتخب عضوا لدى المجموعة الرئاسية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٧]

    باكو، 22 أبريل ، أذرتاج 

    قال جهاز الهجرة في بيان إن أذربيجان انتخبت لعضوية المجموعة الرئاسية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية نظرا للانجازات الهامة التي حصلت عليها في مجال ادارة الهجرة على المستويين الوطني والاقليمي.

    يذكر أن المنتدى العالمي للهجرة والتنمية المؤسس عام 2007م اكبر عملية تناقش على النطاق العالمي مسائل الهجرة والتنمية وتشارك فيها جميع الدول الاعضاء لدى منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمعات المدنية.

    وتشارك في المجموعة الرئاسية للمنتدى حاليا 29 دولة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تنتخب عضوا لدى المجموعة الرئاسية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية
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